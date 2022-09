Dal caro-energia al taglio del cuneo fiscale, ecco l'agenda Meloni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Telefonate, incontri con lo stato maggiore di Fratelli d'Italia e con il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, studio. Sorridente, vestita di rosso e col volto disteso, Giorgia Meloni torna alla Camera e in via della Scrofa dopo aver passato il lunedì successivo alla vittoria elettorale in casa ad analizzare i principali dossier, in particolare quelli economici. Il presidente di FdI resta per il secondo giorno i fila in silenzio e sceglie il basso profilo. Non ha alcuna fretta, è concentrata e determinata a portare avanti i lavori preparatori nel caso (probabilissimo) in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovesse affidarle l'incarico di formare il nuovo governo. L'intenzione è rispettare il dettame costituzionale ma ovviamente c'è la consapevolezza che è il tema delle bollette ad essere in cima alle priorità. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Telefonate, incontri con lo stato maggiore di Fratelli d'Italia e con il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, studio. Sorridente, vestita di rosso e col volto disteso, Giorgiatorna alla Camera e in via della Scrofa dopo aver passato il lunedì successivo alla vittoria elettorale in casa ad analizzare i principali dossier, in particolare quelli economici. Il presidente di FdI resta per il secondo giorno i fila in silenzio e sceglie il basso profilo. Non ha alcuna fretta, è concentrata e determinata a portare avanti i lavori preparatori nel caso (probabilissimo) in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovesse affidarle l'incarico di formare il nuovo governo. L'intenzione è rispettare il dettame costituzionale ma ovviamente c'è la consapevolezza che è il tema delle bollette ad essere in cima alle priorità. ...

PBPcalcio : Ale è il figlio di un mio caro amico, ha solo 4 anni,Ha affrontato un problema e sta combattendo come un leone. Il… - NicolaPorro : La Francia taglia l’energia all’Italia, ma dal 10 ottobre invierà gas alla Germania. Alla faccia della solidarietà… - berlusconi : Avremo un governo di centrodestra molto presto. Il primo provvedimento servirà per tutelare famiglie e imprese dal… - tempoweb : Dal caro-#energia al taglio del cuneo fiscale, ecco l'agenda #Meloni #governo #28settembre #manovra #pnrr #fdi… - lory6215 : @Michele20600106 Oops, mi sa che l'hanno già perso: non passa giorno che migliaia di lavoratori sono lasciati a cas… -