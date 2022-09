Dal 29 settembre fino a domenica 2 ottobre a Villa Erba sul Lago di Como istallazioni | mostre | piante e artigianato artistico

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 28 settembre 2022) In un luogo suggestivo e magnifico comesuldi, residenza estiva dell’infanzia del regista Luchino Visconti, tutto è pronto per aprire le porte di Orticolaio, che torna in presenza dopo 2 anni di pandemia. L’evento culturale ededicato a chi vive la natura come stile di vita si svolgerà dal 29a Cernobbio (CO). Orticolario 2022,. (PH LUCIANO MOVIO) Il tema di questa edizione è la “Fiaba”, precisamente “Groncioli di fiaba”, e la pianta protagonista del 2022 il resiliente bambu?, che si piega ma non si spezza neanche contro le più forti avversità. Un esempio a cui oggi tutti possiamo guardare in cerca di ispirazione. ...