Da Trapani a Catania in aereo: la nuova tratta che collega le due città della Sicilia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cinquanta minuti per spostarsi da Trapani a Catania. In aereo. È una delle novità contenute nel piano invernale di Aeroitalia, la compagnia italiana finanziata interamente da capitaliesteri. Per spostarsi da una parte all'altra dell'isola ora ci vogliono circa quattro ore di macchina, salvo contrattempi: scegliere l'aereo sarà quindi un'alternativa competitiva. E fa niente se nel resto d'Italia si stanno potenziando le linee ferroviarie. Intanto Aeroitalia lancia il suo volo che unisce le due estremità della Sicilia. Il prezzo? 35 euro. I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia aerea e il primo volo decollerà il 30 ottobre. Il servizio sarà disponibile di lunedì, venerdì e domenica. Per la stagione invernale Aeroitalia – guidata da Gaetano Intrieri, già ...

