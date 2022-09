(Di mercoledì 28 settembre 2022)ha annunciato chelascia il marchio dopo quasi cinque anni in qualità di Chief Creative Officer.è entrato innel 2018 come successore di Christopher Bailey, dopo un periodo di successo presso Givenchy - dove lo stilista ha trascorso 12 anni al vertice e ha affinato la sua visione creativa gotica e dark, producendo collezioni da tutto esaurito e dall'appeal sporty che hanno catturato l'attenzione di Kanye West, Kim Kardashian, Madonna e Rihanna. Sebbene non si sappia sepasserà a un altro marchio, il suo successore è già stato annunciato.Lee, il nome inglese noto per aver trasformato le sorti di Bottega Veneta negli ultimi anni, è stato annunciato come nuovo Chief Creative Officer del marchio. In ...

GQ Italia

... ossia che possiamo finalmente tirardal guardaroba il trench . Classico, evergreen e ... Credits: it.maxandco.comsu Mytheresa Credits: mytheresa.com MANGO Credits: shop.mango.com COS ...... se sul catwalk oggi si fanno interpreti dei best look Primavera - estate 2023 , èe nei ...trench in pelle più classico che c'è per l'after party della sfilata Primavera - Estate 2023 di... Da Burberry fuori Riccardo Tisci, dentro Daniel Lee Burberry ha annunciato che Riccardo Tisci lascia il marchio dopo quasi cinque anni in qualità di Chief Creative Officer. Tisci è entrato in Burberry nel 2018 come successore di Christopher Bailey, dop ...Un comunicato di Burberry ha confermato i rumor sull’addio di Riccardo Tisci dopo cinque anni alla direzione creativa della casa di moda inglese ...