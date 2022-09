Cultura rom, al via una tre giorni di letteratura e arte. Tra gli ospiti anche Mimmo Lucano, Moni Ovadia, Sigfrido Ranucci e Vauro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una tre giorni per celebrare la Cultura rom: il 3, 4 e 6 ottobre ci sarà la ventinovesima edizione del concorso artistico internazionale Amico Rom. Per la prima volta l’evento si svolgerà in tre città in contemporanea: Laterza in provincia di Taranto, Lanciano in provincia di Chieti e Campobasso. Si tratta di un concorso di “letteratura dedicata ai rom e scritta da rom”, spiega il comunicato. Il vincitore di questa edizione è Neziri Nedzmedin, scrittore rom kosovaro che vive a Strasburgo. Alle premiazioni saranno presenti anche Mimmo Lucano, Moni Ovadia, Sigfrido Ranucci e Vauro. La scelta dei comuni non è casuale: Laterza e Lanciano sono due esempi virtuosi per l’accoglienza delle popolazioni rom e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una treper celebrare larom: il 3, 4 e 6 ottobre ci sarà la ventinovesima edizione del concorso artistico internazionale Amico Rom. Per la prima volta l’evento si svolgerà in tre città in contemporanea: Laterza in provincia di Taranto, Lanciano in provincia di Chieti e Campobasso. Si tratta di un concorso di “dedicata ai rom e scritta da rom”, spiega il comunicato. Il vincitore di questa edizione è Neziri Nedzmedin, scrittore rom kosovaro che vive a Strasburgo. Alle premiazioni saranno presenti. La scelta dei comuni non è casuale: Laterza e Lanciano sono due esempi virtuosi per l’accoglienza delle popolazioni rom e ...

