Cristina Quaranta sviene in diretta al GFVip | concorrenti nel panico | il video

GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - fraversion : “Quanti follower hai?” “Un milione e 300 mila” “Un milione?” “Ma sai, io ho fatto tanta televisione”. La risposta… - fanpage : ?? Paura nella casa del #gfvip. Cristina Quaranta sviene in diretta, la regia stacca immediatamente l'inquadratura - T_Basur : RT @regno_disoleil: Cristina quaranta sta scalando la mia classifica dei preferiti. #gfvip - infoitcultura : Paura al Grande Fratello Vip, sviene Cristina Quaranta -

Grande spavento nella casa del Grande Fratello Vip . Il pomeriggio degli inquilini più spiati d'Italia è stato sconvolto da un brutto incidente.è caduta, rimanendo sdraiata a terra immobile. Non è chiaro cosa sia accaduto, se la concorrente abbia avuto un malore o se sia scivolata, ma lo spavento degli inquilini è stato ...Grande Fratello vip 7,si sente male in diretta: le immagini choc Si registrano atti di inquietudine tra le mura della Casa del Grande Fratello vip 7 in corso, conche diventa ...Settembre 2022 a a a Grande Fratello aiuto! Oh oh!. Corse disperate e urla terrorizzate nella casa del GfVip a Cinecittà: nel corso della diretta pomeridiana su Mediaset Extra e… Leggi ...Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, Cristina è rientrata nella Casa di Grande Fratello VIP ...