Cristiano Ronaldo torna allo Sporting Lisbona? La verità rivelata dalla mamma

(Di mercoledì 28 settembre 2022)Dolores parla del possibile ritorno del figlioNel corso di un evento in quel di, ladiha parlato della possibilità di vedere il figliore: LE PAROLE – «Non è successo quest’anno, vediamo se sarà il prossimo. Se Dio vorrà. Se non viene, verrà suo figlio, Cristianinho. Lo prometto. È il suo successore. Se i desideri di una madre e di una nonna saranno esauditi, il prossimo futuro di uno dei suoi figli sarà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primodi nuovo allo Sporting Non si placano le voci sul fuoriclasse del Manchester United e ad alimentarli ci ha pensato sua madre, Dolores Aveiro , a margine di un evento a Lisbona: '...Jorge Mendes ha provato disperatamente di sistemarein un club che giocasse la Champions League . Tra questi, afferma Sky Sport, c'era anche il Napoli. Nelle ultime ore di mercato era circolata questa indiscrezione di mercato con il ...Un futuro a LIsbona per la famiglia Ronaldo, Cristiano jr o CR7: "E' una promessa. Se non quest'anno, sarà il prossimo".Jorge Mendes ha proposto a De Laurentiis 100 milioni per portare Osimhen al Manchester United e in cambio dare Ronaldo ...