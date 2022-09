Cristiano Ronaldo furioso | la clamorosa reazione dopo Portogallo - Spagna

GoalItalia : Brighton ? Brentford ? Liverpool ? Southampton ? Leicester ? Arsenal ? Real Sociedad ? Sheriff ? Repubblica… - FrankKhalidUK : Lionel Messi ?? Cristiano Ronaldo - FrankKhalidUK : Patrik Schick on Cristiano Ronaldo. - driller_____ : RT @limo_39: #WelcomeToIndonesia_NCTDREAM #PakistanCricket #NordStream2 #INDvsSA #INDvsSA #poundcrash #audioleak #Budget2023Ireland #Deadpo… - MunjuBanton : RT @limo_39: #WelcomeToIndonesia_NCTDREAM #PakistanCricket #NordStream2 #INDvsSA #INDvsSA #poundcrash #audioleak #Budget2023Ireland #Deadpo… -

Sport Fanpage

non ha nascosto la sua frustrazione dopo l'eliminazione del Portogallo a opera della Spagna , a Braga, in Nations League. Il capitano lusitano, a fine partita, ha lanciato la fascia, ...Commenta per primo Secondo Sky Sport Jorge Mendes ad agosto ha provato a portareRolando al Milan con Rafa Leao al Chelsea oppure al PSG, ma il Maldini ha detto no. Cristiano Ronaldo non è più intoccabile in Portogallo: Non può decidere lui quando deve giocare Cr7 lancia lontano la fascia di capitano della nazionale lusitana dopo lo 0-1 firmato all'88' da Alvaro Morata. La sorella attacca i tifosi portoghesi per le critiche ...Nell'ultima sessione di mercato Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, ha provato in tutti i modi di inserire il suo assistito in un club che ...