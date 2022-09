Cremlino, fughe di gas Nord Stream sono grosso problema per noi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le emergenze sui gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 sono un grosso problema per la Russia. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ai giornalisti, secondo quanto riportano le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le emergenze sui gasdotti1 eunper la Russia. Lo ha dichiarato il portavoce delDmitri Peskov ai giornalisti, secondo quanto riportano le ...

ilfoglio_it : Le fughe all'estero continuano e ora il Cremlino inizia a essere preoccupato dalla rabbia che la mobilitazione puti… - robertopontillo : 'E' stupido e assurdo' incolpare la #Russia per le fughe di #gas da #NordStream. Lo afferma il #Cremlino dopo le ac… - rtl1025 : ??? 'E' stupido e assurdo' incolpare la #Russia per le fughe di #gas da #NordStream. Lo afferma il #Cremlino dopo le… - CorriereToscano : #Nordstream #Danimarca alza stato allerta. Per #Kiev attacco #Russia #Cremlino non esclude sabotaggio. Per #USA è a… - vitoreggia62 : RT @AgencyGea: Fughe di #gas sui gasdotti #NordStream: coincidenza o incidente doloso? Il Cremlino parla di 'sabotaggio'. Leggi la news: ht… -