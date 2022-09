(Di mercoledì 28 settembre 2022) Nel corso di un'vista a New Sound Level, l'ex presidente dellaSergioha raccontato di quando stava per portare...

...assegno di 90 miliardi di vecchie lire (l'interista Massimo Moratti al numero uno laziale,... Giuseppe Pancaro l'ho incontrato nella primavera del Torino:16 anni. C'è un grande affetto ...Io nel giugno del 1995ceduto Signori e successe il putiferio. Cedendo grandi giocatori si può fare il salto. Con le plusvalenze, ioun vantaggio sia dal punto di vista economico, del ... Cragnotti: 'Avevo portato Ronaldo alla Lazio, era tutto fatto! Poi arrivò l'Inter...' Sergio Cragnotti, ex presidente biancoceleste, ha svelato un importante retroscena sul mancato acquisto di Ronaldo Il Fenomeno Durante l’intervento a New Sound Level, Cragnotti ha parlato così del man ...Ai microfoni di New Sound Level nella trasmissione di Francesco Scarcelli, è intervenuto Sergio Cragnotti, storico presidente della Lazio, che ha parlato di bilanci, del mancato acquisto di Ronaldo, l ...