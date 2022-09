(Di mercoledì 28 settembre 2022) l tasso grezzo di mortalità per-19 (numero di deceduti/popolazione residente) è al momento 291,5 ogni 100 mila residenti, contro il 298,8 x100.000 dellaitaliana. Laé 9° tra le regioni. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (360,3 ogni 100 mila abitanti), seguita da Firenze (338,8 x100.000) e Pistoia (333,5 x100.000), mentre il più basso è a Grosseto (185,5 x100.000). L'articolo proviene da Firenze Post.

Diegonapoli1985 : @marattin Quali regioni hanno usufruito di più del super bonus? Ai primi posti Lombardia Trentino Veneto Emilia… - venti4ore : Coronavirus in Toscana, 1.883 nuovi casi, 10 decessi - toscanamedianew : Covid, altre 10 vittime e 1.883 nuovi positivi - FirenzePost : Covid Toscana: 10 morti (età media 83,6 anni), oggi 28 settembre e 1.883 nuovi contagi - qn_lanazione : Covid Toscana, iniziata una nuova ondata. Ma i ricoveri sono ai minimi storici #28settembre -

... valeria.camilleri@ao - pisa..it). L'iniziativa prevede: una sessione di Psicoeducazione ...le donne in quanto più predisposte alla depressione e più colpite nell'ambito lavorativo dal- 19.... il vaccino di Moderna contro il, mirata al virus originale e alle sue sottovarianti Omicron Ba4 e 5. Intanto già dal 13 settembre inè possibile prenotare la quarta dose (booster) con ...Sono 1.883, età media 50 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 10 decessi: 6 uomini e 4 donne con un'età media di 83,6 anni (7 a Firenze, 1 a Lucca, 2 a Siena). Dall'ini ...Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Sono 1.883 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 274 sono stati confermati con tampone molecolare e gli alt ...