Covid | Pregliasco | ' liberalizzare accesso a Rsa con attenzione al futuro'

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos Salute) - "Per ora non sono evidenti segnali di risalita" dei casiin ambito Rsa, dove ancora permangono restrizioni anti-contagio, dall'obbligo di mascherina - in scadenza a fine mese - a quello di Green pass rafforzato (ciclo di vaccinazione primario più prima dose booster), in vigore sino a fine 2022. Quindi "in questo momento, anche rispetto all'" alle residenze sanitarie assistenziali, "credo che sia necessario in qualche modo procedere a una liberalizzazione, pur con un'all'andamento epidemiologico nel prossimo". Lo spiega all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università Statale di Milano Fabrizio, scelto dal Pio Albergo Trivulzio del capoluogo lombardo come supervisore scientifico per l'emergenza coronavirus.