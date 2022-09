Covid oggi Toscana, 1.883 contagi e 10 morti: bollettino 28 settembre (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.883 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 10 morti. I nuovi casi, confermati con tampone molecolare e gli altri 1.609 con test rapido, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.402.207. I guariti crescono dello 0,1% (1.100 persone) e raggiungono quota 1.307.134 (93,2% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 84.307 positivi, +0,9% rispetto a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.883 i nuovida coronavirus28in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 10. I nuovi casi, confermati con tampone molecolare e gli altri 1.609 con test rapido, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.402.207. I guariti crescono dello 0,1% (1.100 persone) e raggiungono quota 1.307.134 (93,2% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 84.307 positivi, +0,9% rispetto a ...

