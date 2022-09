Covid oggi Sardegna, 494 contagi e nessun morto: bollettino 28 settembre (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 494 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. Dei nuovi casi, 467 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2940 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( +1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 60 ( +4 ). Sono 4262 i casi di isolamento domiciliare (+130). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 494 i nuovida coronavirus28in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. Dei nuovi casi, 467 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2940 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( +1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 60 ( +4 ). Sono 4262 i casi di isolamento domiciliare (+130). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

