Covid oggi Italia | 36 632 contagi e 48 morti | bollettino 28 settembre

(Adnkronos) – Sono 36.632 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre, altri, 48 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 243.421 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 18,4%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 128 in totale e due in meno di ieri. Aumentano i ricoveri, 192 in più di ieri, e 3.653 in totale. I DATI DALLE REGIONI Lazio – Sono 3.209 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano ...

