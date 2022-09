Covid oggi Emilia, 3.129 contagi e un morto: bollettino 28 settembre (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.129 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 settembre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto per un totale di 18.026 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.026 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 19, due in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 593, dodici in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 19.086 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.129 i nuovida Coronavirus, 282022 inRomagna, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato unper un totale di 18.026 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.026 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 19, due in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri repartisono 593, dodici in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 19.086 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

WRicciardi : Consequenziale Covid. Impennata dei contagi: in una settimana cresciuti del 33%. Oggi… - LaVeritaWeb : Mentre molti Paesi le hanno abolite, la mania di Speranza per le quarantene si abbatte sugli elettori. Da oggi, i p… - BetodiModena : La propaganda capitalista infranta per l'ennesima volta dalla pandemia - GIUSEPPERANDO7 : RT @AStramezzi: Oggi, ho già preso in carico sette nuovi pazienti Covid Purtroppo mi aspetto una nuova ondata e non tanto perché tornerò a… - SkyTG24 : Covid Campania, il bollettino: 2.388 contagi su 15.174 tamponi -