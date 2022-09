Covid | le news Agenas | occupazione reparti risale al 6% | intensive a 1% LIVE

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo due mesi di calo progressivo, si torna a registrare un aumento dei pazienti positivi al SarsCoV2 ricoverati negli ospedali. Ieri i casi sono stati 44.878. Le terapiesono scese di 2 unità, i ricoveri ordinari sono aumentati di 192. Via libera ai vaccini bivalenti, Ema valuta richiesta vaccino Moderna Omicron 4 e 5.. A fine mese via l'obbligo di mascherina quasi ovunque.

vaticannews_it : La Lampada votiva dei comuni d'Italia verrà accesa quest'anno dal presidente della Repubblica, #Mattarella. Un gest… - repubblica : Allarme Covid, risale la curva dei contagi e dei ricoveri: cosa succederà? - LaStampa : Covid: condannato l’Ordine dei medici di Sassari per aver sospeso una dottoressa No Vax - rep_roma : Droga, ai trafficanti del clan Di Silvio arrivavano anche reddito di cittadinanza e buoni covid. Revocati - FillerNero : RT @repubblica: Allarme Covid, risale la curva dei contagi e dei ricoveri: cosa succederà? -

Sky Tg24

... continuazione del trend positivo con particolare forza in Italia (+42%), Turchia (+9%), Penisola Iberica (+8%), mentre la Cina (+7%) risulta ancora penalizzata dai blocchi dovuti al- 19; ...Dopo due mesi di calo progressivo, si torna a registrare un aumento dei pazienti positivi al SarsCoV2 ricoverati negli ospedali. Ieri i casi sono stati 44.878. Le terapie intensive sono scese di 2 ... Covid, le news. Fiaso: +5,6% ricoveri pazienti positivi in ospedale per altre cause. LIVE Nei cento borghi bandiera arancione Touring Club Italiano al via il 2 ottobre la caccia al tesoro, ecco come partecipare.L’ultima rilevazione Fiaso del 27 settembre rileva che dopo due mesi di calo progressivo, si torna a registrare un aumento (+5,6%) dei pazienti positivi al SarsCoV2 ricoverati negli ospedali sentinell ...