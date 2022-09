Covid Lazio – D’Amato: “Al via le prenotazioni per la dose booster del vaccino bivalente per gli over 12” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Sono partite le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-Covid.regione.Lazio.it/main/home ) per ricevere la dose booster di richiamo del vaccino bivalente aggiornato alle varianti rivolta agli over 12 anni. Il richiamo può essere fatto nella stessa seduta del vaccino antinfluenzale. È bene alzare i livelli di protezione in vista dell’inverno. E’ possibile ricevere il vaccino presso uno degli hub su tutto il territorio, dal proprio medico di famiglia o presso una delle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale. Buon vaccino a tutti!” Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Max L'articolo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Sono partite lesul portale regionale (https://prenota.regione..it/main/home ) per ricevere ladi richiamo delaggiornato alle varianti rivolta agli12 anni. Il richiamo può essere fatto nella stessa seduta delantinfluenzale. È bene alzare i livelli di protezione in vista dell’inverno. E’ possibile ricevere ilpresso uno degli hub su tutto il territorio, dal proprio medico di famiglia o presso una delle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale. Buona tutti!” Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio. Max L'articolo ...

EmMicucci : RT @SaluteLazio: Sono disponibili le prenotazioni per la seconda dose booster (quarta dose) del vaccino anti Covid19 per i soggetti di età… - EmMicucci : RT @Adnkronos: #Covid, vaccino bivalente: nel Lazio al via prenotazioni booster over 12. - italiaserait : Covid Lazio – D’Amato: “Al via le prenotazioni per la dose booster del vaccino bivalente per gli over 12” - TuttoSuRoma : Covid oggi Lazio, 3.209 contagi: a #Roma 1.558 casi - RegioneLazio : Tutte le informazioni su: -