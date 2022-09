(Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Siladeiin. Dopo due mesi di calo progressivo dei pazienti presenti negli ospedali, nell’ultima settimana la variazione del numero dei ricoverati torna ad avere segno positivo. Nella rilevazione del 27 settembre relativa agli ospedali sentinella aderenti alla rete di Fiaso (Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere) si registra un “lieve aumento pari al 5,6%”. Si tratta, tuttavia, spiegano dalla federazione, “di un incremento relativo ai soli reparti ordinari ed è interamente a carico dei pazienti con, cioè coloro che non hanno sviluppato sintomi respiratori ma sono arrivati in ospedale per curare altre patologie e sono stati trovati incidentalmente positivi al tampone”. Se questo dato può ...

vaticannews_it : La Lampada votiva dei comuni d'Italia verrà accesa quest'anno dal presidente della Repubblica, #Mattarella. Un gest… - LaVeritaWeb : Veto di Fratelli d’Italia sui ministri di Draghi. Matteo Salvini: «Sceglieremo insieme». Coalizione ricompattata a… - eziocaranti : RT @Fabry0222: Finalmente il prossimo governo depurato da dalemiani e grillini potrà istituire la commissione d’inchiesta sui soldati russi… - Prudenzi4 : Erano vuoti. - fisco24_info : Covid Italia, si ferma la discesa dei ricoveri: (Adnkronos) - I dati del report Fiaso: 'Lieve aumento pari al 5,6%… -

MediaForEurope si aspetta che la raccolta pubblicitaria innel terzo trimestre "sia non lontana" da quella dello stesso periodo del 2019. Lo ha detto ... influenzata dale dai lockdown, e ...Anche in Basilicata, come nel resto d', tra l'altro, la produzione di grano duro è risultata ...causata dall'effetto a valanga della guerra in Ucraina dopo la crisi generata dalla pandemia, ...(Adnkronos) – Si ferma la discesa dei ricoveri Covid in Italia. Dopo due mesi di calo progressivo dei pazienti presenti negli ospedali, nell’ultima settimana la variazione del numero dei ricoverati to ...Dopo l’autorizzazione di Ema e Aifa e il via libera del ministero della Salute, anche le nuove formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA adattati alle ultime varianti sono disponibili per la vaccinazi ...