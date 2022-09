Covid | 36 632 nuovi casi su 198 918 tamponi e altri 48 morti

Luxgraph : Covid, il bollettino di oggi: 36.632 nuovi casi e 48 morti, tasso al 18,4% #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - Tele_Nicosia : Covid, 36.632 i nuovi positivi. 48 I decessi - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 36.632 i nuovi positivi. 48 I decessi - - Milli19751 : RT @EmilioBerettaF1: Si conferma in risalita la curva epidemica in Italia. Sono 36.632 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore contro i 4… - domenicosabell1 : Covid oggi Italia, 36.632 contagi e 48 morti: bollettino 28 settembre -

Servizio Informazione Religiosa

di Redazione Online I dati di mercoledì 28 settembre. Il tasso di positività è al 18,4% con 198.918 tamponi. Ricoveri: +62. Terapie intensive: +9 Sono 36.i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 44.878, qui il bollettino). Sale così ad almeno ... il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) ...Nelle ultime 24 ore si sono registrati 36.nuovi casi e 48 decessi. Inaumento ricoveri (+62) e intensive (+11); tasso di positività stabile ...per altre cause" Si ferma la discesa dei ricoveri. ... Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente 459.373 persone positive (+36.632 nuovi casi). 139 pazienti in terapia intensiva, superati i 177mila decessi MILANO (ITALPRESS) – Sono 36.632 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 198.918 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza pa ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...