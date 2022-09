Così il voto M5S si è travasato nel partito di Meloni: quei sei milioni in più a Fratelli d’Italia vengono al 30% da delusi 5 Stelle e al 33% da voto leghista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Fine del mito del M5S “di sinistra”. L’incrocio dei dati dei flussi dice anche che il voto “operaio” ha premiato al 45% il centrodestra (21% solo a Fratelli d’Italia), al 21% Conte, al 18 il Pd, che regge ma non seduce Leggi su lastampa (Di mercoledì 28 settembre 2022) Fine del mito del M5S “di sinistra”. L’incrocio dei dati dei flussi dice anche che il“operaio” ha premiato al 45% il centrodestra (21% solo a), al 21% Conte, al 18 il Pd, che regge ma non seduce

