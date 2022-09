Così i sindaci dell’Agro hanno tradito Paola Lanzara (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ finita la campagna elettorale, i cittadini hanno votato, i risultati sono ormai noti e quindi ora è possibile leggere tra le righe delle cifre e dei numeri ciò che realmente è accaduto oltre le foto di rito che hanno portato tanti sorrisi di circostanza, tante presenze solo per compiacere il grande capo, ma pochi voti reali. Così è accaduto per Paola Lanzara la quale, forse mal consigliata, si è spesa ingenuamente in una campagna elettorale dispendiosa per mole di lavoro e poi è stata nei fatti tradita da coloro i quali dovevano esserle vicini non solo nelle fotografie ma anche nei voti. Non si spiega diversamente perché nel book elettorale della Lanzara il presidente della Provincia Michele Strianese è quasi onnipresente, sorriso a 32 denti dappertutto, e poi nella sua San ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ finita la campagna elettorale, i cittadinivotato, i risultati sono ormai noti e quindi ora è possibile leggere tra le righe delle cifre e dei numeri ciò che realmente è accaduto oltre le foto di rito cheportato tanti sorrisi di circostanza, tante presenze solo per compiacere il grande capo, ma pochi voti reali.è accaduto perla quale, forse mal consigliata, si è spesa ingenuamente in una campagna elettorale dispendiosa per mole di lavoro e poi è stata nei fatti tradita da coloro i quali dovevano esserle vicini non solo nelle fotografie ma anche nei voti. Non si spiega diversamente perché nel book elettorale dellail presidente della Provincia Michele Strianese è quasi onnipresente, sorriso a 32 denti dappertutto, e poi nella sua San ...

