Così ha vinto Giorgia: quei sei milioni in più a Meloni arrivati al 33% da voto leghista e al 30% da chi era stato del M5S (Di mercoledì 28 settembre 2022) Fine del mito del M5S “di sinistra”. L’incrocio dei dati dei flussi dice anche che il voto “operaio” ha premiato al 45% il centrodestra (21% solo a Fratelli d’Italia), al 21% Conte, al 18 il Pd, che regge ma non seduce Leggi su lastampa (Di mercoledì 28 settembre 2022) Fine del mito del M5S “di sinistra”. L’incrocio dei dati dei flussi dice anche che il“operaio” ha premiato al 45% il centrodestra (21% solo a Fratelli d’Italia), al 21% Conte, al 18 il Pd, che regge ma non seduce

PaoloCond : 1 Non mi fa certo felice, ma la vittoria della Meloni è così chiara che il suo diritto all’incarico è indiscutibile… - guscabin : RT @jacopo_iacoboni: Così ha vinto Giorgia: quei sei milioni in più a Meloni arrivati al 33% da voto leghista e al 30% da chi era stato del… - imago_mundi : RT @jacopo_iacoboni: Così ha vinto Giorgia: quei sei milioni in più a Meloni arrivati al 33% da voto leghista e al 30% da chi era stato del… - Nicoettaconcet1 : RT @anninachi: Non Pierpaolo così gasato perché avrà vinto la puntata ?? #prelemi #AleCelebrityChef - dorellaanna123 : RT @anninachi: Non Pierpaolo così gasato perché avrà vinto la puntata ?? #prelemi #AleCelebrityChef -

Cristiano Ronaldo di nuovo nella bufera: brutto gesto in nazionale Così non è stato, e Morata ha portato in estasi la Roja con un tap in sotto porta a tempo ormai ... Evidentemente, anche a 37 anni e dopo aver vinto tutto, la sconfitta per lui è intollerabile. Per ... Per gli scrittori proustiani il desiderio non demorde mai ... questo così saggistico e apparentemente professorale sembra quello più intimo, il più ... Eppure ha vinto lui: è quello, ancora oggi, il prototipo europeo, ed è lì che nascono movimenti che arrivano ... Ohga! non è stato, e Morata ha portato in estasi la Roja con un tap in sotto porta a tempo ormai ... Evidentemente, anche a 37 anni e dopo avertutto, la sconfitta per lui è intollerabile. Per ...... questosaggistico e apparentemente professorale sembra quello più intimo, il più ... Eppure halui: è quello, ancora oggi, il prototipo europeo, ed è lì che nascono movimenti che arrivano ... Operati in utero alla 26esima settimana: così due gemelli hanno vinto una rara e grave patologia fetale