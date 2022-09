"Cosa le è successo", l'ospitata di Serracchiani scatena i social. Travolta dalle critiche (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nel Pd non ne va bene una, come se non bastasse la clamorosa umiliazione elettorale. Il compito di metterci la faccia è toccato a Debora Serracchiani, deputata e capogruppo dem a Montecitorio, con il segretario Enrico Letta che ha centellinato le apparizioni post-elettorali al minimo indispensabile, ossia la conferenza stampa del lunedì, inevitabile. Serracchiani è stata ospite a Porta a Porta per spiegare i motivi del crollo del Pd ma è finita nel mirino dei social per altro, ovvero per il suo look. Incredibile ma vero, molti utenti l'hanno criticata per i suoi capelli e su Twitter è partito un vero e proprio tiro al bersaglio. "La Serracchiani ha dei seri problemi d'identità e abbassandomi al loro livello in campagna elettorale dico: a partire dai capelli..." scrive un utente mentre altri postano foto di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nel Pd non ne va bene una, come se non bastasse la clamorosa umiliazione elettorale. Il compito di metterci la faccia è toccato a Debora, deputata e capogruppo dem a Montecitorio, con il segretario Enrico Letta che ha centellinato le apparizioni post-elettorali al minimo indispensabile, ossia la conferenza stampa del lunedì, inevitabile.è stata ospite a Porta a Porta per spiegare i motivi del crollo del Pd ma è finita nel mirino deiper altro, ovvero per il suo look. Incredibile ma vero, molti utenti l'hanno criticata per i suoi capelli e su Twitter è partito un vero e proprio tiro al bersaglio. "Laha dei seri problemi d'identità e abbassandomi al loro livello in campagna elettorale dico: a partire dai capelli..." scrive un utente mentre altri postano foto di ...

