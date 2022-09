Corriere dello Sport – lo Spezia chiede 15 milioni”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) 2022-09-27 19:11:16 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Aveva già impressionato un certo Robert Lewandowski negli allenamenti della Polonia in questi giorni di pausa riservata alle nazionali. Ora, anche il Milan sarebbe attratto – per la sessione di gennaio del calciomercato – dal difensore e mediano tuttofareJakub Kiwior, secondo quanto riportato dal portale polacco ‘Goal.pl’. “Milan fortemente interessato a Kiwior dallo, che15” Classe 2000, nativo di Tichy, è cresciuto nel settore giovanile del Belgio, fino al 2109, quando già la Juventus si interessa a lui per portarlo nella Primavera bianconera, senza tuttavia trovare l’accordo. Quindi, l’approdo nella massima serie slovacca: prima al Podbrezova ...

GiusCandela : Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si rivolge alla collega Claudia Mercurio soffermandosi sulla cr… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Italia, che rimpianto! ?? Gli inglesi piombano su Leao ?? Loti… - lmacchiACM18 : RT @GiusCandela: Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si rivolge alla collega Claudia Mercurio soffermandosi sulla crescita… - MaQualeFrizione : RT @GiusCandela: Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si rivolge alla collega Claudia Mercurio soffermandosi sulla crescita… - nomalpenguin : RT @robinazeta: @Bea_Mary84 Passi che la mamma di Mancini dica una cosa simile, ma soprattutto perché il Corriere dello Sport lo deve pubbl… -

Corriere dello Sport

Il match di Parigi è stato anche brevemente interrotto a causa dei laser puntati contro i giocatori del ct Tite e lo speakerstadio ha dovuto rivolgere un appello affinché tali comportamenti ...ROMA - Un gol nel finale di Alvaro Morata regala alla Spagna di Luis Enrique la vittoria del gruppo 2 e l'accesso alle Final Four di Nations League . Finisce 1 - 0 a Braga contro il Portogallo di ... Niente ultima di campionato per gli argentini in vista del Mondiale Di Maria: "Fake news" Tutto quello che c'è da sapere su Madre a ogni costo: quando va in onda, su quale canali e i dettagli del programma. Scoprilo ora!Oro femminile per la coppia Alice Gaggi e Vivien Bonzi e gradino più alto del podio maschile al terzetto Marco Filosi, Luca Merli e Alberto Vender.