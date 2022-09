Coronavirus, 36.632 nuove diagnosi e 48 morti. Tasso di positività stabile al 18,4% (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono 36.632 le nuove diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 registrate nelle ultime 24 ore tra i 198.918 tamponi molecolari e antigenici analizzati. Il Tasso di positività è al 18,4%, mantenendosi stabile rispetto a martedì. Le vittime sono 48. In ospedale si trovano 3.715 pazienti Covid nei reparti ordinari e altri 139 in terapia intensiva, dove si sono registrati 26 ingressi in un giorno. In isolamento domiciliare si trovano altri 455.519 contagiati per un totale di 459.373 attualmente positivi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono 36.632 ledi infezione da Sars-Cov-2 registrate nelle ultime 24 ore tra i 198.918 tamponi molecolari e antigenici analizzati. Ildiè al 18,4%, mantenendosirispetto a martedì. Le vittime sono 48. In ospedale si trovano 3.715 pazienti Covid nei reparti ordinari e altri 139 in terapia intensiva, dove si sono registrati 26 ingressi in un giorno. In isolamento domiciliare si trovano altri 455.519 contagiati per un totale di 459.373 attualmente positivi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

