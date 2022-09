controradio : Coronavirus in Toscana, 1.883 nuovi casi, 10 decessi - metfirenze : Toscana. Coronavirus, 1.883 nuovi casi con 50 anni di età media. Dieci i decessi - venti4ore : Coronavirus in Toscana, 1.883 nuovi casi, 10 decessi - venti4ore : Covid, 1.883 nuovi casi con un’età media di 50 anni. Dieci i decessi - ilGiunco : Coronavirus Toscana: 1.883 nuovi positivi e dieci morti. Oltre mille guarigioni - -

MaremmaNews

L'età media dei 1.nuovi positivi è di 50 anni circa (13% ha meno di 20 anni, 15% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 29% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più). L'andamento per provincia Con ...L'età media dei 1.nuovi positivi è di 50 anni circa (13% ha meno di 20 anni, 15% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 29% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più). L'andamento per provincia Con ... Coronavirus, 1.883 nuovi casi oggi in Toscana. Dieci i decessi Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Contagi 28 settembre 2022: dieci decessi nella regione, 193 i ricoveri Contagi 28 settembre. Sono 1.883 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ...