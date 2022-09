Consulenti del lavoro, prorogato termine per l'invio del rapporto pari opportunità (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Labitalia) - Accolta la richiesta di proroga per la trasmissione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende con oltre 50 dipendenti. Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha posticipato con decreto al 14 ottobre il termine ultimo per l'adempimento, dando così seguito alla richiesta formale presentata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro. Richiesta con cui, spiega il Cno Consulenti del lavoro, "si sono anche evidenziati i disservizi tecnici sulla piattaforma che stanno penalizzando i professionisti su cui grava l'onere di ottemperare in presenza di oggettive criticità dell'applicativo". "Intervento quanto mai opportuno – afferma la Presidente del Consiglio nazionale ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Labitalia) - Accolta la richiesta di proroga per la trasmissione delbiennale sulla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende con oltre 50 dipendenti. Il Ministero dele delle Politiche Sociali ha posticipato con decreto al 14 ottobre ilultimo per l'adempimento, dando così seguito alla richiesta formale presentata dal Consiglio nazionale dell'Ordine deidel. Richiesta con cui, spiega il Cnodel, "si sono anche evidenziati i disservizi tecnici sulla piattaforma che stanno penalizzando i professionisti su cui grava l'onere di ottemperare in presenza di oggettive criticità dell'applicativo". "Intervento quanto mai opportuno – afferma la Presidente del Consiglio nazionale ...

