Consiglio dei ministri: convocato alle ore 16, all’ordine del giorno approvazione del Nadef (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il governo va avanti con l'approvazione degli atti necessari per formare la legge di bilancio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il governo va avanti con l'degli atti necessari per formare la legge di bilancio L'articolo proviene da Firenze Post.

borghi_claudio : Devo dire che tra i neo scappati di casa del M5S ci sono anche persone valide, alcuni dei miei vecchi compagni dell… - TgLa7 : Si terra' nel pomeriggio alle 16 il Consiglio dei ministri che, tra i punti all'ordine del giorno, avra' anche la N… - Agenzia_Ansa : La Lega, al termine del consiglio federale durato quasi 4 ore in via Bellerio a Milano, ha confermato piena fiducia… - BomprezziMarco : RT @dariodangelo91: Il presidente del Consiglio mantiene regolari contatti con gli interlocutori internazionali per discutere dei principal… - eligio68 : RT @GabrieleCarrer: Il Presidente del Consiglio mantiene regolari contatti con gli interlocutori internazionali per discutere dei principal… -