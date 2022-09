Concerti di Manuel Agnelli nei club nel 2022 | date | biglietti e tracklist di Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la tornata estiva ritornano idi, questa volta nei, per presentare il primo album solista Ama IlTuoTein uscita il 30 settembre. La voce degli Afterhours ritorna sul palco nella veste inedita di cantautore solista dopo la fortunata serie diche lo hanno visto sui principali palchi italiani durante i mesi estivi. Oggi, a pochi giorni dal lancio del suo primo disco, la voce di Signorina Mani Avanti ha annunciato il suo nuovo calendario indoor a supporto dell’album. Ecco tutte le: 03.12.22 – Bari, Demodè04.12.22 – Napoli, Duel07.12.22 – Marghera (Ve), CS Rivolta *(non ci sarà prevendita, i...

