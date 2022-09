Come è morto Bruno dei Fichi d’India (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si è spento Bruno Arena dei Fichi d’India: è stato un comico e cabarettista italiano. La notizia è giunta in rete oggi, 28 settembre. Bruno dei Fichi d’India è scomparso questa mattina a 65 anni. Classe 1957, è stato un attore e un comico molto apprezzato in Italia. Conosciuto soprattutto all’interno del duo dei Fichi d’India, Bruno è stato colpito 9 anni fa da aneurisma cerebrale. L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo. Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si è spentoArena dei: è stato un comico e cabarettista italiano. La notizia è giunta in rete oggi, 28 settembre.deiè scomparso questa mattina a 65 anni. Classe 1957, è stato un attore e un comico molto apprezzato in Italia. Conosciuto soprattutto all’interno del duo deiè stato colpito 9 anni fa da aneurisma cerebrale. L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo.

