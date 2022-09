Colombia | il senatore che arriva in Parlamento con un cavallo | «È la mia mascotte» – Il video

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ieri ina Bogotà ilno Alirio Barrera, esponente del Centro democratico (opposizione di destra), èto in sella a un. Rispondendo alle domande dei colleghi e dei giornalisti, Barrera ha ricordato che questa settimana l’assemblea legislativa ha approvato una risoluzione in cui l’edificio che la ospita è stato dichiarato «aperto alle». «Per questo», ha spiegato il parlamentare vestito con un poncho ed un copricapo contadino, «eccomi qua, visto che la miadomestica è questo». Barrera ha detto di aver voluto ricordare con un suo gesto che «c’è un paese diverso là, oltre alle grandi città, la realtà della campagna, degli allevatori, degli abitanti dei villaggi che usano ancora mezzi ...

