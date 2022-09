infoitcultura : Colleferro. Domenica 2 Ottobre al PalaRomboli si svolgerà il Campionato Nazionale di Karate organizzato dall’Endas -

Cronache Cittadine

... Capena, Carpineto Romano, Castelnuovo di Porto, Castel Gandolfo, Cave, Ciampino,, ... Blocco traffico Torino, Milano, Brescia, Mantova e altre città sabato e21 - 22 Ottobre. Auto ...... in provincia di Roma, conclude i festeggiamenti dei suoi primi 30 anni di vita, proprio sabato 24 e25 settembre. [ TUTTE LE INFORMAZIONI ] Lo street food aDal 23 al 25 ... Colleferro. Domenica 2 Ottobre appuntamento a Piazza Italia con il primo grande torneo di scacchi con il campione Sergio Mariotti Nel corso della presentazione della nuova stagione, il presidente LBA Umberto Gandini ha parlato della programmazione televisiva. Nel 2022/23 tutte le gare saranno trasmesse… Leggi ...La formazione del presidente Giorgio Coviello ha battuto per 3-1 l’Audace in un derby molto sentito e importante che è costato il primo k.o. Nel gruppo c’è una forte consapevolezza di essere una squad ...