Colantuono | «Torino? Mi piace l’impronta di Juric e la politica dei giovani con lui è ideale»

Stefano Colantuono, ex allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Tuttosport sulla squadra di Juric. Le sue dichiarazioni: Torino – «Mi piace l'impronta che sta dando Juric. Questo è il primo Torino senza Belotti, e non era semplice assorbire in fretta un'eredità così importante. La classifica rispecchia il buon lavoro che viene fatto già da un paio d'anni. A gennaio, con qualche ritocco, la squadra potrà diventare ancora più rognosa». giovani – «I conti in qualche modo devono tornare. Se il Torino è sempre rimasto a galla ci sono indubbi meriti: la strada ...

