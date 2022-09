Civitavecchia – PNRR | AdSP e la Prefettura di Roma siglano otto protocolli di legalità

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il prefetto diMatteo Piantedosi ed il presidente dell’del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino hanno firmato ieri, insieme ad Itle organizzazioni sindacali, 8diper realizzare altrettante opere strategiche nei porti die Fiumicino e per monitorare i flussi di manodopera degli interventi finanziati dai fondi del. “Si tratta di importanti strumenti – slinea il Presidente Musolino – di cui ci dotiamo per rafforzare il monitoraggio sugli appalti di opere strategiche per i nostri porti e sulle buone pratiche da attuare per la sicurezza sul lavoro, applicando anche misure di contrasto al dumping contrattuale e vigilando, in maniera ancora più puntuale e stringente, su imprese, ...