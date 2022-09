Cip | Parsons celebra l’Italia “Voi modello paralimpico”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – IlItalia, le opportunità di Milano-Cortina, la situazione dei russi, un appello al nuovo governo e persino una panoramica sulle Paralimpiadi del futuro. Andrew, il presidente del ComitatoInternazionale, ha parlato a 360 gradi del mondo che rappresenta, intervenendo dalla sede del Cip, a Roma, seduto al fianco del presidente del Comitato Italiano Luca Pancalli. Il dirigente brasiliano si trova nel nostro Paese perchè venerdì incontrerà Papa Francesco in Vaticano nell’evento “Sport for all”, insieme al numero uno del CIO Thomas Bach e alle altre autorità sportive. Spostando l’orizzonte temporale delle aspettative al 2026,ha parlato di Milano-Cortina come di “una grande opportunità di cambiamento pere di crescita inclusiva, ma non ...

Ne ha parlato Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, intervenendo in conferenza stampa dalla sede del CIP, a Roma. 'Quello sarà il momento in cui informeremo il mondo ...Di recente, Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, ha dato ... Il presidente del CIP ha anche valutato favorevolmente la cooperazione sino - italiana in materia di ... Così Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, a margine della conferenza stampa dedicata alla visita a Roma di Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale.