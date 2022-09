Cina: Xi Jinping riappare in pubblico, cancellate voci di colpo di Stato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Pechino, 28 set. (Adnkronos) - Il leader cinese Xi Jinping ha fatto la sua prima apparizione pubblica da quando è tornato da un vertice in Uzbekistan il 16 settembre, cancellando in tal modo ogni speculazione su un presunto colpo di Stato. Ieri Xi ha visitato una mostra a Pechino sui traguardi della Cina durante il suo decennio al potere. Nel telegiornale serale dell'emittente statale Cctv, Xi è apparso mentre indossava una mascherina e osservava gli schermi alla Beijing Exhibition Hall, dove erano presenti molte sue foto. Era accompagnato dal premier Li Keqiang e da altri leader, inclusi tutti i membri del Comitato permanente del politburo del Partito Comunista. La visita in Uzbekistan è stata il primo viaggio di Xi all'estero dopo quasi 1.000 giorni dall'inizio della pandemia. La sua assenza in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Pechino, 28 set. (Adnkronos) - Il leader cinese Xiha fatto la sua prima apparizione pubblica da quando è tornato da un vertice in Uzbekistan il 16 settembre, cancellando in tal modo ogni speculazione su un presuntodi. Ieri Xi ha visitato una mostra a Pechino sui traguardi delladurante il suo decennio al potere. Nel telegiornale serale dell'emittente statale Cctv, Xi è apparso mentre indossava una mascherina e osservava gli schermi alla Beijing Exhibition Hall, dove erano presenti molte sue foto. Era accompagnato dal premier Li Keqiang e da altri leader, inclusi tutti i membri del Comitato permanente del politburo del Partito Comunista. La visita in Uzbekistan è stata il primo viaggio di Xi all'estero dopo quasi 1.000 giorni dall'inizio della pandemia. La sua assenza in ...

