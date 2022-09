Ciclovia delle Valli – Alessandri: Avviati i lavori (Di mercoledì 28 settembre 2022) – “Si sono Avviati oggi, e dureranno circa 12 mesi, riferisce un comunicato – i lavori per la realizzazione della Ciclovia delle Valli nel territorio della Valle dell’Aniene. Con un investimento complessivo di € 1.300.000,00, il progetto nasce dalla collaborazione tra il Municipio III di Roma Capitale, quale ente promotore, e la Regione Lazio, quale soggetto finanziatore, e vede Astral spa quale soggetto attuatore individuato dalla Regione stessa. Tale azione si inserisce, infatti, all’interno degli interventi finanziati, in base alla Legge Regionale n. 11/2017, per la realizzazione di piste ciclabili al fine di favorire la mobilità nuova. “Il quadrante del Municipio III interessato si sviluppa tra Piazza Sempione/via Nomentana Antica, Conca d’Oro/Val d’Ala e Via dei Prati Fiscali, estendendosi fino ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022) – “Si sonooggi, e dureranno circa 12 mesi, riferisce un comunicato – iper la realizzazione dellanel territorio della Valle dell’Aniene. Con un investimento complessivo di € 1.300.000,00, il progetto nasce dalla collaborazione tra il Municipio III di Roma Capitale, quale ente promotore, e la Regione Lazio, quale soggetto finanziatore, e vede Astral spa quale soggetto attuatore individuato dalla Regione stessa. Tale azione si inserisce, infatti, all’interno degli interventi finanziati, in base alla Legge Regionale n. 11/2017, per la realizzazione di piste ciclabili al fine di favorire la mobilità nuova. “Il quadrante del Municipio III interessato si sviluppa tra Piazza Sempione/via Nomentana Antica, Conca d’Oro/Val d’Ala e Via dei Prati Fiscali, estendendosi fino ...

