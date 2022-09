Ciclismo, il Giro d’Italia 2023 partirà dall’Abruzzo (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Abruzzo è stato scelto per inaugurare la 106a edizione del Giro d’Italia, manifestazione che ci terrà compagnia dal 6 al 28 maggio 2023. Una cronometro individuale di 18,4 chilometri inaugurerà la manifestazione italiana, una tappa prevista da Fossacesia Marina ad Ortona. La particolarità del primo segmento è data da un percorso che si articolerà sulla ciclabile Via Verde-Costa dei Trabocchi, ricavata dalla vecchia sede della ferrovia adriatica. Sarà interessante anche l’arrivo ad Ortona con una leggera salita che terminerà ai piedi del Castello Aragonese. Dopo la cronometro i protagonisti si sposteranno da Teramo a San Salvo con 204 chilometri che dovrebbero premiare i velocisti. Non ci sono informazioni, invece, sull’epilogo della terza frazione che si svolgerà lunedì 8 maggio con partenza da Vasto. Ciclismo: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Abruzzo è stato scelto per inaugurare la 106a edizione del, manifestazione che ci terrà compagnia dal 6 al 28 maggio. Una cronometro individuale di 18,4 chilometri inaugurerà la manifestazione italiana, una tappa prevista da Fossacesia Marina ad Ortona. La particolarità del primo segmento è data da un percorso che si articolerà sulla ciclabile Via Verde-Costa dei Trabocchi, ricavata dalla vecchia sede della ferrovia adriatica. Sarà interessante anche l’arrivo ad Ortona con una leggera salita che terminerà ai piedi del Castello Aragonese. Dopo la cronometro i protagonisti si sposteranno da Teramo a San Salvo con 204 chilometri che dovrebbero premiare i velocisti. Non ci sono informazioni, invece, sull’epilogo della terza frazione che si svolgerà lunedì 8 maggio con partenza da Vasto.: ...

