"Ci pagano la pensione": Serracchiani la spara, scatta il massacro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Debora Serracchiani finisce nel mirino dei social per alcune sue considerazioni a Porta a Porta commentando il risultato del voto. La dem infatti a quanto pare non ha fatto tesoro del flop del Pd e soprattutto della campagna elettorale disastrosa. Infatti nel salotto di Bruno Vespa si è concentrata nuovamente sulla retorica "buonista" che tanto piace alla sinistra. E di fatto, parlando di immigrazione, ha sostenuto la tesi che gli ingressi dei migranti in Italia servono a pagare le pensioni degli italiani. Una frase che ha scatenato un vero e proprio pandemonio sui social dove è stata letteralmente massacrata: "La #Serracchiani ancora con la storia che le pensioni ce le pagano gli immigrati...". E ancora: "di aumentare le pensioni minime, non ne parla nessuno !! e volete il voto?", scrive un altro utente. Poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Deborafinisce nel mirino dei social per alcune sue considerazioni a Porta a Porta commentando il risultato del voto. La dem infatti a quanto pare non ha fatto tesoro del flop del Pd e soprattutto della campagna elettorale disastrosa. Infatti nel salotto di Bruno Vespa si è concentrata nuovamente sulla retorica "buonista" che tanto piace alla sinistra. E di fatto, parlando di immigrazione, ha sostenuto la tesi che gli ingressi dei migranti in Italia servono a pagare le pensioni degli italiani. Una frase che ha scatenato un vero e proprio pandemonio sui social dove è stata letteralmente massacrata: "La #ancora con la storia che le pensioni ce legli immigrati...". E ancora: "di aumentare le pensioni minime, non ne parla nessuno !! e volete il voto?", scrive un altro utente. Poi ...

