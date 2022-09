Chiodi per strada e furgone come ariete: tentato furto da film alla T.E.M. di Grassobbio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Grassobbio. Hanno sparso Chiodi per strada e usato un furgone come ariete. tentato furto da film nella notte tra lunedì e martedì (27 settembre) alla T.E.M. di via Tonale a Grassobbio, nella zona degli uffici della Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio. Mancavano pochi minuti alle 4 quando i malviventi, almeno tre secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Comando di Bergamo, sono entrati in azione nel tentativo di prelevare materiale dall’azienda che progetta e realizza componenti destinati alla distribuzione di energia omologati Enel. Sono tre le vie di accesso che portano alla ditta. Per cercare di agire indisturbati i ladri ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 settembre 2022). Hanno sparsopere usato undanella notte tra lunedì e martedì (27 settembre)T.E.M. di via Tonale a, nella zona degli uffici della Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio. Mancavano pochi minuti alle 4 quando i malviventi, almeno tre secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Comando di Bergamo, sono entrati in azione nel tentativo di prelevare materiale dall’azienda che progetta e realizza componenti destinatidistribuzione di energia omologati Enel. Sono tre le vie di accesso che portanoditta. Per cercare di agire indisturbati i ladri ...

ArgoTone : RT @renzionario: Disposto a riforme costituzionali coi postfascisti ma resto in opposizione, eh. Non è che forse forse le provo tutte per g… - Travagliato : RT @renzionario: Disposto a riforme costituzionali coi postfascisti ma resto in opposizione, eh. Non è che forse forse le provo tutte per g… - ForzaItaIiaViva : RT @renzionario: Disposto a riforme costituzionali coi postfascisti ma resto in opposizione, eh. Non è che forse forse le provo tutte per g… - renzionario : RT @renzionario: Disposto a riforme costituzionali coi postfascisti ma resto in opposizione, eh. Non è che forse forse le provo tutte per g… - twMec : RT @renzionario: Disposto a riforme costituzionali coi postfascisti ma resto in opposizione, eh. Non è che forse forse le provo tutte per g… -