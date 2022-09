Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 28 settembre 2022 su Rai 3 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Questa sera – mercoledì 28 settembre 2022 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. In primo piano la misteriosa scomparsa di Marzia: dopo l’appello di papà Ciro si è fatto avanti un testimone e ha raccontato dei maltrattamenti che la giovane di 29 anni ha subito in questi anni. A Chi l’ha visto? i genitori e la sorella di Marzia. Nuovi dettagli, poi, sulla morte di Annunziata: incontra un uomo in un sito di incontri, lo fa andare a casa sua, poi la tragedia. Secondo la procura sarebbe stata maltrattata fino alla morte. Ci sono altre donne che hanno incontrato lo stesso uomo? E ancora, la storia di Jois, il diciannovenne trovato senza vita nelle acque del mare di Vasto. La ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Questa sera – mercoledì 28– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. In primo piano la misteriosa scomparsa di Marzia: dopo l’appello di papà Ciro si è fatto avanti un testimone e ha raccontato dei maltrattamenti che la giovane di 29 anni ha subito in questi anni. A Chi? i genitori e la sorella di Marzia. Nuovi dettagli, poi, sulla morte di Annunziata: incontra un uomo in un sito di incontri, lo fa andare a casa sua, poi la tragedia. Secondo la procura sarebbe stata maltrattata fino alla morte. Ci sono altre donne che hanno incontrato lo stesso uomo? E ancora, la storia di Jois, il diciannovenne trovato senza vita nelle acque del mare di Vasto. La ...

