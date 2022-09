Chi l’ha visto? , grande colpo di scena nel corso della puntata: la gioia di Federica Sciarelli nel dare la notizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Federica Sciarelli conduce su Rai 3 la trentacinquesima edizione di Chi l’ha visto? Si tratta di uno dei più noti e seguiti programmi tv che nell’ultimo decennio si è affermato nel palinsesto grazie ad una completa rinnovazione del format. Tema centrale del programma sono argomenti importanti come la risoluzione di alcuni dei più grandi misteri legati a fatti di cronaca o la scomparsa di persone comuni. Il programma infatti è diventato un punto di riferimento per coloro che non riescono a trovare appoggio nelle istituzioni, le inchieste dei giornalisti riescono a far luce su molteplici casi giudiziari, gialli e scomparse importanti. Tra i casi che hanno tenuto in sospeso il pubblico ci sono quello di Angela Celentano, Denise Pipitone e l’omicidio di Melania Rea la giovane moglie e mamma. Le anticipazioni Uno ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 settembre 2022)conduce su Rai 3 la trentacinquesima edizione di Chi? Si tratta di uno dei più noti e seguiti programmi tv che nell’ultimo decennio si è affermato nel palinsesto grazie ad una completa rinnovazione del format. Tema centrale del programma sono argomenti importanti come la risoluzione di alcuni dei più grandi misteri legati a fatti di cronaca o la scomparsa di persone comuni. Il programma infatti è diventato un punto di riferimento per coloro che non riescono a trovare appoggio nelle istituzioni, le inchieste dei giornalisti riescono a far luce su molteplici casi giudiziari, gialli e scomparse importanti. Tra i casi che hanno tenuto in sospeso il pubblico ci sono quello di Angela Celentano, Denise Pipitone e l’omicidio di Melania Rea la giovane moglie e mamma. Le anticipazioni Uno ...

