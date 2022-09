Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 28 settembre 2022: le storie di stasera, cosa vedremo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Come ogni mercoledì che si rispetti, torna l’appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità, che si occupa di casi e segnalazioni di persone scomparse, condotto da Federica Sciarelli. La scomparsa di Marzia a Chi l’ha visto? Al centro della puntata di stasera la scomparsa di Marzia: dopo l’appello di papà Ciro, un testimone si è fatto avanti e ha raccontato dei maltrattamenti che la giovane di 29 anni ha subito in chiesti anni. In studio, ci saranno i genitori e la sorella di Marzia. Torna "Chi l'ha visto?" Mazia è stata fatta sparire? “Io so tutta la storia…”, gli spettatori rispondono all’appello del padre Mercoledì #28settembre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Come ogni mercoledì che si rispetti, torna l’appuntamento con Chi?, il programma di approfondimento e attualità, che si occupa di casi e segnalazioni di persone scomparse, condotto da Federica Sciarelli. La scomparsa di Marzia a Chi? Al centro delladila scomparsa di Marzia: dopo l’appello di papà Ciro, un testimone si è fatto avanti e ha raccontato dei maltrattamenti che la giovane di 29 anni ha subito in chiesti anni. In studio, ci saranno i genitori e la sorella di Marzia. Torna "Chi l'ha?" Mazia è stata fatta sparire? “Io so tutta la storia…”, gli spettatori rispondono all’appello del padre Mercoledì #28alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay ...

