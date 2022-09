Chi l’ha visto?, anticipazioni della puntata di mercoledì 28 settembre 2022 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella nuova puntata di “Chi l’ha visto, in onda su Rai 3 oggi, 28 settembre, Federica Sciarelli ospita la famiglia di Marzia Capezzuti, scomparsa poco più di un anno fa. Spazio anche per l’omicidio di Annunziata e la morte... Leggi su europa.today (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella nuovadi “Chi, in onda su Rai 3 oggi, 28, Federica Sciarelli ospita la famiglia di Marzia Capezzuti, scomparsa poco più di un anno fa. Spazio anche per l’omicidio di Annunziata e la morte...

TeresaBellanova : Senza il Sud il Paese è più debole. Chi ha vinto pensi a garantire imprese, famiglie, crescita e sviluppo. L’autono… - VittorioSgarbi : Nulla da rimproverarmi. Ho combattuto. - SusannaCeccardi : Il nord produttivo ha votato chi stava all'opposizione, bocciando completamente l'agenda Draghi. Torniamo a fare qu… - ChiaCors : RT @distefanoTW: Lo so che in politica 1+1 non è uguale automaticamente a 2. Appunto per questo, il risultato potrebbe essere zero, ma anch… - Ste_castoldi8 : @cesarinipeppe @Klevis_Gjoka @vncnzvlln92 L'integrazione passa anche dal concedere qualche diritto in più a chi è i… -