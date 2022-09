Chi è Valentina Kolesnikova, la nuova fidanzata di Flavio Briatore (Di mercoledì 28 settembre 2022) La nuova fidanzata di Flavio Briatore è Valentina Kolesnikova, Miss Russia Earth 2018. Il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto nel Principato di Monaco. Lei avrebbe soggiornato all’Hotel Hermitage e avrebbe poi pranzato con l’ex marito della Gregoraci al famoso Cipriani. Valentina ha documentato sui social network il viaggio a Montecarlo ma sempre con immagini e video da sola. Una foto però ha lasciato qualche sospetto. La modella si è immortalata davanti ad un’auto e ha scritto, scherzando: “Mi è sempre piaciuto guidare…Avrei sicuramente vinto in Formula 1…”. Un messaggio in codice per Briatore dato il suo passato da team manager? Chi è Valentina Kolesnikova, la nuova ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ladi, Miss Russia Earth 2018. Il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto nel Principato di Monaco. Lei avrebbe soggiornato all’Hotel Hermitage e avrebbe poi pranzato con l’ex marito della Gregoraci al famoso Cipriani.ha documentato sui social network il viaggio a Montecarlo ma sempre con immagini e video da sola. Una foto però ha lasciato qualche sospetto. La modella si è immortalata davanti ad un’auto e ha scritto, scherzando: “Mi è sempre piaciuto guidare…Avrei sicuramente vinto in Formula 1…”. Un messaggio in codice perdato il suo passato da team manager? Chi è, la...

