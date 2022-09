Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna arbitro a esordire in Serie A (Di mercoledì 28 settembre 2022) Domenica 2 ottobre 2022 sarà una giornata storica per il calcio italiano. Maria Sole Ferrieri Caputi è stata infatti designata per il match dell’ottava giornata di Serie A 2022/2023 tra Sassuolo e Salernitana, diventando la prima donna arbitro nella massima Serie italiana. Ma chi è Maria Sole Ferrieri Caputi e com’è arrivata a calcare i rettangoli di gioco più prestigiosi d’Italia? Andiamo a scoprirlo insieme. Nata a Livorno nel 1990, ha iniziato la sua carriera da arbitro all’età di 17 anni. Con il tempo si è fatta strada piuttosto rapidamente, esordendo in Serie D a 25 anni e guadagnandosi la promozione in Serie C, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Domenica 2 ottobre 2022 sarà una giornata storica per il calcio italiano.è stata infatti designata per il match dell’ottava giornata diA 2022/2023 tra Sassuolo e Salernitana, diventando lanella massimaitaliana. Ma chi èe com’è arrivata a calcare i rettangoli di gioco più prestigiosi d’Italia? Andiamo a scoprirlo insieme. Nata a Livorno nel 1990, ha iniziato la sua carriera daall’età di 17 anni. Con il tempo si è fatta strada piuttosto rapidamente, esordendo inD a 25 anni e guadagnandosi la promozione inC, ...

VittoriaCeretta : Maria ma chi vuoi prendere in giro? 7 messaggi SOLO su whatsapp. E insta? Telegram? Messenger? Signa? #uominiedonne - POSDstellarossa : RT @initlabor: Ursula von der Leyen ha minacciato un'azione decisiva per 'sabotaggio' - così ha definito l'emergenza con Nord Stream. Non… - sportface2016 : Chi è Maria Sole #FerrieriCaputi? - Mifi60 : Maria che difende chi ha palesemente preso in giro tutto il programma (ammettendolo) ?? che memoria corta! Sono senza parole #uominiedonne - MariangelaStur8 : RT @salvini_giacomo: C’è Maria Elena Boschi che se la prende con chi, per cinque anni, non ha cambiato il Rosatellum. Giuro. #dimartedi -