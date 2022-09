Chi è Eleonora Vallone, la figlia di Raf: “Vi racconto la mia storia” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Eleonora Vallone è un’attrice, giornalista e pittrice italiana. È nata il 1° febbraio 1954 a Roma. È figlia di Raf Vallone ed Elena Varzi e sorella dei gemelli Saverio Vallone e Arabella Vallone. Eleonora è anche madre di un figlio e del medico Luca Gualdi. Eleonora ha contribuito con il suo talento in molti settori, tra cui quello dei testi musicali, dello spettacolo, del teatro, della televisione e del giornalismo. Ha scritto rubriche per giornali come La Stampa e Il Corriere della Sera e ha partecipato a programmi televisivi italiani come Odeon (RAI). Essere figlia d’arte non è mai semplice perché comporta la necessità di sapere resistere alle pressioni e ai confronti che inevitabilmente ci saranno, ma se la passione è forte è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022)è un’attrice, giornalista e pittrice italiana. È nata il 1° febbraio 1954 a Roma. Èdi Rafed Elena Varzi e sorella dei gemelli Saverioe Arabellaè anche madre di un figlio e del medico Luca Gualdi.ha contribuito con il suo talento in molti settori, tra cui quello dei testi musicali, dello spettacolo, del teatro, della televisione e del giornalismo. Ha scritto rubriche per giornali come La Stampa e Il Corriere della Sera e ha partecipato a programmi televisivi italiani come Odeon (RAI). Essered’arte non è mai semplice perché comporta la necessità di sapere resistere alle pressioni e ai confronti che inevitabilmente ci saranno, ma se la passione è forte è ...

