Chelsea | Thiago Silva | “Milan | felice di rivederti a San Siro” | VIDEO

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@ChelseaFC, @tsilva3: '@acmilan, felice di rivederti a #SanSiro' | #VIDEO - #ChelseaFC #Chelsea #CFC #ThiagoSilva #ACMil… - PianetaMilan : .@ChelseaFC, @tsilva3: '@acmilan, felice di rivederti a #SanSiro' | #VIDEO - #ChelseaFC #Chelsea #CFC #ThiagoSilva… - _amethyst_741_ : @Umar2i Real: Federico Valverde Barca: Pedri Gonzalez Bayern: Alphonso Davies City: KDB United: Christian Erickson… - Sultvn_Abubakar : Real:Kroos Barca: Pedri Bayern: Kimmich City: Haaland United:Ronaldo ?? PSG: Veratti Chelsea:Thiago Silva Liverpoo… - ThibautMalherb1 : @Umar2i Real: Benzema Barca: Dembele Bayern: Kimmich City: Bernardo Silva United: Varane PSG: Verratti/Mbappé… -

Il difensore delSilva ha parlato ai canali ufficiali dei Blues: le sue dichiarazioni anche su Ibra Le parole diSilva: CONFESSIONI - "Parlo spesso con Ibrahimovic, ultimamente più spesso perché ...Commenta per primoSilva, ex difensore del Milan, attualmente al, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiai del club in cui ha parlato anche del suo ex compagno, Zlatan Ibrahimovic: 'Parlo spesso con ...L'ex difensore del Milan in forza al Chelsea, ha parlato al termine dell'amichevole tra Brasile e Tunisia disputata al Parco dei Principi di Parigi ...Il nome che circola in queste ore è quello di Armando Broja, attaccante di proprietà del Chelsea di soli ventuno anni. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan starebbe già ragionando s ...