Charlie’s Angels, Elizabeth Banks: "Sbagliato venderlo come manifesto femminista, era solo un action" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Elizabeth Banks ha affrontato la questione del flop del reboot di Charlie's Angels da lei diretto puntando il dito contro gli errori di marketing che lo hanno venduto come un manifesto femminista e non come un semplice film 'd'azione. Elizabeth Banks rinnega le scelte di marketing fatte per il suo Charlie's Angels, venduto come un manifesto femminista quando si trattava di un semplice film d'azione. Nel corso di un'intervista con il New York Times l'attrice e regista ha accennato a reboot definendo la questione "una lunga conversazione in cui non so se voglio entrare". Incalzata dall'intervistatore David Marchese, Elizabeth Banks ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022)ha affrontato la questione del flop del reboot di Charlie'sda lei diretto puntando il dito contro gli errori di marketing che lo hanno vendutoune nonun semplice film 'd'azione.rinnega le scelte di marketing fatte per il suo Charlie's, vendutounquando si trattava di un semplice film d'azione. Nel corso di un'intervista con il New York Times l'attrice e regista ha accennato a reboot definendo la questione "una lunga conversazione in cui non so se voglio entrare". Incalzata dall'intervistatore David Marchese,ha ...

empathyler : io mamma e papà come le Charlie's angels che entriamo nella nostra sede elettorale per votare contro la cocomeri e… - eleonora1684 : questa sembra Charlie's Angels + coatto, mi ispira #TUDUM - EmanueleRatti : RT @pa_tere: @elenabonetti @msgelmini @mara_carfagna @CarloCalenda @ItaliaViva @Azione_it Charlie's Angels, il ritorno - pa_tere : @elenabonetti @msgelmini @mara_carfagna @CarloCalenda @ItaliaViva @Azione_it Charlie's Angels, il ritorno - pbiagiola : @ThManfredi @StefanoPutinati Hazzard, Charlie's Angels, Chips. Madonna come sono vecchio. Tu sei molto piu' gggiovane -